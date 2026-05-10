Selenskyj hat sich mit Stubb abgestimmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Staatschef hat sich am Vorabend einer wichtigen diplomatischen Woche mit dem finnischen Präsidenten abgestimmt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj führte ein Telefongespräch mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Sonntag, dem 10. Mai, mit.

Die Staatschefs haben ihre Standpunkte im Vorfeld der Treffen und Verhandlungen dieser Woche abgestimmt. Selenskyj merkte an: Es sei wichtig, dass die Zusammenarbeit in Europa stark bleibe, und derzeit gebe es neue Perspektiven für die Zusammenarbeit.

Die Präsidenten erörterten zudem den Stand der diplomatischen Bemühungen mit den USA sowie zwischen den europäischen Staaten. Selenskyj merkte an: Es sei zu spüren, dass die Gesamtwirkung der Sanktionen gegen Russland und anderer Druckmaßnahmen die erforderlichen Ergebnisse zeige. Zur Erinnerung: Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erklärte nach seinem Besuch in Moskau, der ukrainische Präsident müsse den russischen Staatschef selbst anrufen, wenn er an Verhandlungen zur Beendigung des Krieges interessiert sei.