Die Ölpreise haben aufgrund der Unsicherheit bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran einen Monatsrekord erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Preise stiegen am Montag, nachdem bekannt wurde, dass Teheran die Verhandlungen mit Washington aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon aussetzt. Der Ölpreis stieg auf ein Rekordniveau und brach damit den Monatsrekord. Dies wurde durch die Unsicherheit in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie durch das Risiko einer anhaltenden Verknappung der Energielieferungen aus dem Persischen Golf beeinflusst…

Die Preise stiegen am Montag, nachdem bekannt wurde, dass Teheran die Verhandlungen mit Washington aus Protest gegen die israelischen Angriffe im Libanon aussetzt. Der Ölpreis stieg auf ein Rekordniveau und und übertraf damit den Monatsrekord, was auf die Unsicherheit in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie auf das Risiko einer anhaltenden Verknappung der Energielieferungen aus dem Persischen Golf zurückzuführen ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.