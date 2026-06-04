Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Auf der Krim wurde der Benzinverkauf „für einige Tage“ vollständig eingeschränkt; mit zuvor gekauften Gutscheinen wird Benzin erhältlich sein, doch an jeder Tankstelle werden Beamte kontrollieren, ob jemand mehr als die zulässige Menge getankt hat.

Dies teilte der Gauleiter der vorübergehend besetzten Krim, Sergej Aksjonow, mit.

„Aufgrund der Situation, die durch den Mangel an Kraftstoff auf der Halbinsel entstanden ist, wurde eine Reihe von Verwaltungsmaßnahmen ergriffen“, schrieb er auf Telegram.

Ab heute werde der Verkauf von Benzin gegen Barzahlung vollständig eingeschränkt, Gutscheine seien nicht im freien Verkauf erhältlich und würden es in nächster Zeit auch nicht sein, merkte er an. Aksjonow versichert, dass die Beschränkungen „für einige Tage“ eingeführt würden.

Mit zuvor erworbenen Gutscheinen wird Kraftstoff in einer Menge von 20 Litern pro Person abgegeben. Dabei werden an jeder Tankstelle Beamte aus den Reihen der Kommunalverwaltungen und der republikanischen Behörden im Einsatz sein, die die Kennzeichen der Fahrzeuge von Privatpersonen und juristischen Personen notieren, die mit Gutscheinen tanken.

Aksjonow versichert, dass die kommunalen Dienste, der Rettungsdienst, die Sicherheitskräfte und der öffentliche Nahverkehr über ausreichend Kraftstoff verfügen, während in den Behörden „die Nutzung von Kraftfahrzeugen optimiert wurde, bis hin zu einem Fahrzeug pro Ministerium“.