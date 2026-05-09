Der stellvertretende Leiter der Bezirksverwaltung von Kramatorsk ist bei einem russischen Angriff ums Leben gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Er erlag seinen Verletzungen einige Tage nach dem Angriff der Russischen Föderation. Infolge des russischen Angriffs auf Kramatorsk kam der stellvertretende Leiter der Bezirksverwaltung von Kramatorsk, Roman Simaschow, ums Leben. Er wurde 46 Jahre alt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag der Bezirksverwaltung Kramatorsk auf Facebook.