Selenskyj gab am Europatag eine wichtige Erklärung ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukrainer verteidigen ihre Unabhängigkeit und Europa, zu dem die Ukraine gehörte und gehören wird, betonte der Präsident.

Die Ukraine begeht den Europatag nicht nur formal oder symbolisch, sondern in dem bewussten Wissen, dass sie ein untrennbarer Teil der europäischen Familie ist. Dies schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, dem 9. Mai, auf Facebook.

„Heute ist Europatag. Und die Ukraine begeht ihn nicht nur pro forma oder symbolisch, sondern in dem klaren Bewusstsein, dass wir bereits ein untrennbarer Teil der europäischen Familie sind. Wir verteidigen die Ukraine, unsere Unabhängigkeit, unsere Zukunft, und damit verteidigen wir in der Ukraine unser Europa, zu dem die Ukraine gehörte und gehören wird“, erklärte der Staatschef.

Laut Selenskyj steht Europa seit den ersten Tagen des umfassenden Krieges bis heute an der Seite der Ukraine, „und das ist keine Wohltätigkeit, sondern eine bewusste Entscheidung der Europäer – auf der Seite der Mutigen und Starken zu stehen, auf der Seite der Ukrainer und Ukrainerinnen, die heute für Frieden und echte Sicherheit vor der Tyrannei kämpfen, nicht nur für sich selbst, sondern für den gesamten Kontinent“.

„Und wir werden unseren Staat, unser Volk und unser Recht, selbst über unsere Zukunft zu entscheiden – eine Zukunft in Europa –, unbedingt verteidigen“, fasste der Präsident der Ukraine zusammen.

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