Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Ich bin enttäuscht über das, was Fico manchmal tut“, sagte der Koalitionspartner, der Vorsitzende der Slowakischen Nationalpartei, Andrej Danko, und kritisierte Ministerpräsident Robert Fico öffentlich für dessen Unterstützung der Ukraine und sein Telefongespräch mit Selenskyj. Dankó erklärte, dass die SNS der These, die Ukraine gehöre zur EU, nicht zustimme, und forderte Fico auf, dies nicht mehr zu wiederholen…

„Ich bin enttäuscht über das, was Fico manchmal tut“, sagte der Koalitionspartner und Vorsitzende der Slowakischen Nationalpartei, Andrej Danko, und kritisierte Ministerpräsident Robert Fico öffentlich für seine Unterstützung der Ukraine und sein Telefongespräch mit Selenskyj. Dankó erklärte, dass die SNS der These, dass die Ukraine zur EU gehöre, nicht zustimme, und forderte Fico auf, dies nicht mehr zu wiederholen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DennikN.