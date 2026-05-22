Russland hat eine „Zwangsrekrutierung von Frauen“ in der Ukraine erfunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation erläuterte das Ziel der neuen Kampagne der Russischen Föderation Die russische Propaganda hat eine neue Welle von Desinformation über eine angebliche „Zwangsrekrutierung von Frauen“ in der Ukraine ausgelöst. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation erklärte, dass solche Meldungen Falschmeldungen seien und Teil einer Informationskampagne der Russischen Föderation.

Wie RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation berichtet.