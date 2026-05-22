Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Hauptstadt wird ein Konflikt zwischen Vertretern des TZK und der DFTG untersucht In Kiew wurde eine dienstliche Untersuchung eingeleitet, nachdem es zu einem Konflikt zwischen Vertretern des TZK und einer Freiwilligenformation gekommen war, bei dem der Veteran Artem Moroz verletzt wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Kiewer Stadt-TCK und der SP.