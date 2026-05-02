Fico gab eine überraschende Erklärung zu einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was sagte Fico nach seinem Gespräch mit Selenskyj? Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erklärte überraschend, dass ein Friedensabkommen mit Russland ohne die Zustimmung der Ukraine nicht möglich sei.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Facebook-Beitrag.