Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Kreml ist von konkreten Schritten die Rede. Der russische Diktator Wladimir Putin hat sich zu konkreten Treffen bereit erklärt. Die Ukraine hat sich schon seit Langem auf Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorbereitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Nach den Worten des Staatsoberhauptes ist die ukrainische Seite bereits seit langem bereit für die Durchführung von Treffen. Nun muss ein konkretes Format für den Dialog festgelegt werden.

„Wir haben ihn ein wenig angespornt, und da wir uns schon lange auf die Treffen vorbereitet haben, muss nun ein Format gefunden werden. Dieser Krieg muss beendet und die Sicherheit zuverlässig gewährleistet werden“, betonte Selenskyj.

Der Präsident betonte, dass das Hauptziel solcher Verhandlungen nicht nur die Einstellung der Kampfhandlungen sein sollte, sondern auch die Schaffung verlässlicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Verhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation