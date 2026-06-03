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Russland hätte an den hohen Ölpreisen verdienen sollen, doch die brennenden Raffinerien haben das Geld verschlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Die Zahlungen Russlands an die Ölraffinerien lagen im Mai nahe dem Höchststand seit über zwei Jahren und schmälerten die Öl- und Gaseinnahmen des Landes, obwohl der Krieg im Iran zu einem Anstieg der Ölpreise beigetragen hatte.

Dies berichtet die Agentur Bloomberg.

Im vergangenen Monat zahlte die Regierung den Ölraffinerien 2,8 Milliarden US-Dollar aus. Das ist fast fünfmal so viel wie im Vorjahr.

Diese Zahlungen gleichen den Raffinerien teilweise die Preisdifferenz zwischen Kraftstoffen in Russland und im Ausland aus. Diese Differenz ist nach dem Preisanstieg auf den Weltmärkten aufgrund des Krieges im Iran stark gestiegen.

Die Subventionen sind für die russischen Kraftstoffhersteller von entscheidender Bedeutung, die in den letzten Monaten unter fast täglichen Angriffen ukrainischer Drohnen leiden.

Die Angriffe auf Raffinerien haben die Verarbeitungsmengen in Russland bereits auf den niedrigsten Stand seit über 16 Jahren gesenkt, den Export von Rohöl erhöht und die Regierung dazu gezwungen, zusätzlich zu den Beschränkungen für Benzin ein Exportverbot für Flugkraftstoff zu verhängen.

Ohne die milliardenschweren Zahlungen hätte der russische Haushalt mehr vom Preisanstieg des Urals profitiert, der wichtigsten Ölsorte des Landes für den Export.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 219

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