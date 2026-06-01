Die Banker haben ihre Rangliste der größten Risiken aktualisiert: Der Krieg ist nicht mehr das einzige Problem des Finanzsektors

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Krieg bleibt das Hauptrisiko, doch die Marktteilnehmer bewerten den Zustand des Finanzsystems positiv. Der Finanzsektor der Ukraine zeigt sich stabil, dennoch haben die Banker die Liste der systemischen Risiken aktualisiert. Obwohl der Krieg die größte Bedrohung bleibt, belegte im Mai 2026 erstmals die Entwicklung der weltweiten Rohstoffpreise den zweiten Platz unter den Herausforderungen…

Der Krieg bleibt das Hauptrisiko, doch die Marktteilnehmer bewerten den Zustand des Finanzsystems positiv. Der Finanzsektor der Ukraine zeigt sich stabil, dennoch haben die Banker die Liste der systemischen Risiken aktualisiert. Obwohl der Krieg die größte Bedrohung bleibt, belegte im Mai 2026 die Entwicklung der weltweiten Rohstoffpreise erstmals den zweiten Platz unter den Herausforderungen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Ergebnisse der Umfrage zu systemischen Risiken im Finanzsektor für Mai 2026, die von der Nationalbank der Ukraine durchgeführt wurde.