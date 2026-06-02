Der Geheimdienst hat herausgefunden, wo Russland als Nächstes zuschlagen will: die ukrainische Raketenindustrie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben des Geheimdienstes hat Russland Unternehmen, die erfolgreich verschiedene Arten von Raketentechnologien entwickeln, als Priorität für die nächsten Angriffe auf die Ukraine festgelegt.

Quelle: : Präsident Wolodymyr Selenskyj in den sozialen Netzwerken nach dem Bericht des Leiters der Hauptabteilung für Aufklärung des Verteidigungsministeriums, Oleg Iwaschenko

Zitat: „Wir wissen auch, dass als einer der Hauptziele für weitere russische Angriffe auf die Ukraine – militärischer, politischer und propagandistischer Art – ukrainische Unternehmen ausgewählt wurden, die Fortschritte bei der Entwicklung aller Arten von Raketentechnologien zeigen.

Russland betrachtet dies als strategische Bedrohung für sich selbst – die Fähigkeit der Ukraine, ein eigenes ballistisches System zu entwickeln und die Produktion von Raketenabwehrsystemen im eigenen Land zu etablieren. Wir werden darauf reagieren.“

Hintergrund: