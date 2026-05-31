„Madyar“: Im Mai haben ukrainische Drohnen mehr als 18 russische Öl- und Gasförderanlagen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Drohnen der ukrainischen Streitkräfte griffen im Mai 2026 18 Öl- und Gasförderanlagen auf russischem Territorium und in den besetzten Gebieten an.

Der Kommandeur der Unbemannten-System-Streitkräfte der ukrainischen Streitkräfte, Robert (Madyar) Brovdi, teilte mit, dass die Unbemannten-System-Streitkräfte im Mai 2026 auf dem Territorium Russlands und in den besetzten Gebieten 18 Öl- und Gas-Anlagen getroffen haben, die unter der Kontrolle der Russischen Föderation stehen.

Quelle: Madyar (Brovdi) in den sozialen Netzwerken

Wörtlich: „Die 18 im Mai…

Der freiheitsliebende ukrainische Vogel hat der Ölraffinerieindustrie des Aggressors im Laufe des Monats Mai die feurige Volljährigkeit 18+ beschert: Moskau, Saratow, Tuapse, Wolgograd, Jaroslawl, Noworossijsk, Gruschowaja, Sysran, Kstowo, Rjasan, Taman, Perm, Kirischi, Samara, Jaroslawl-LVDS, Primorsk, Taganrog, die Gasverarbeitungswerke Astrachan und Orenburg“.

Details: Seinen Angaben zufolge wurden Anlagen zur Erstverarbeitung von Öl und Gas sowie Tanks von Drohnen angegriffen: „Mehr als die Hälfte der aufgeführten Anlagen wurden stillgelegt oder haben ihren Betrieb im Laufe des Monats eingestellt.“

Ebenfalls im Mai führten ukrainische Streitkräfte Angriffe auf Öllager, Ölterminals, insbesondere in Feodossija, sowie auf eine Reihe von Ölpumpstationen und Chemiewerken durch.