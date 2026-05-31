Es wurden neue Verluste der russischen Streitkräfte an der Front bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste des Aggressorstaates Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion belaufen sich auf schätzungsweise 1.364.060 Personen.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Armee an der Front in der Ukraine 1.560 Soldaten durch Tote und Verwundete verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Lagebericht am Sonntagmorgen, dem 31. Mai, mit.

Die Gesamtverluste des Gegners an Personal beliefen sich vom 24.02.22 bis zum 31.05.26 auf schätzungsweise rund 1.364.060 Personen.

Die übrigen Verluste der Russischen Föderation seit Beginn der groß angelegten Invasion:

Sowie Schwerverletzte. Für jeden „ausgeschalteten“ Russen gibt es eine eindeutige Bestätigung.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass die aktuelle Lage an der Front für die Ukraine die beste seit zehn Monaten sei.