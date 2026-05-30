In der Region Nischni Nowgorod der Russischen Föderation soll ein Ministerium zum Schutz vor ukrainischen Drohnen eingerichtet werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In der Region Nischni Nowgorod der Russischen Föderation soll ein Ministerium zum Schutz von Objekten vor Angriffen ukrainischer Drohnen eingerichtet werden.
In der Region Nischni Nowgorod der Russischen Föderation wird ein „Ministerium für den Schutz von Objekten“ eingerichtet, dessen Hauptaufgabe der Schutz vor ukrainischen Drohnen sein wird.
Quelle: : Regierung des Gebiets Nischni Nowgorod der Russischen Föderation
Details: : Die Regionalregierung teilte am 30. Mai mit, dass der Gouverneur des Gebiets Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, einen Erlass unterzeichnet habe, der Änderungen an der Struktur der Regionalregierung vorsieht.
„Die wichtigste Änderung wird die Schaffung einer neuen Exekutivbehörde sein – des Ministeriums für den Schutz von Objekten im Gebiet Nischni Nowgorod. Dieses sowie das Ministerium für Energie und Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der Region werden vom stellvertretenden Regierungschef Wladimir Tuschilin geleitet …“, heißt es in der Mitteilung.
Der Erlass sieht zudem vor, dass zwei Beamte in die Zuständigkeit eines der Stellvertreter des Gouverneurs übergehen; zu den Befugnissen eines dieser Beamten gehört die „Leitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der speziellen Militäroperation“ (dem Krieg gegen die Ukraine – Anm. d. Red.).
Zur Information: : Die Entfernung von Nischni Nowgorod zur Grenze mit der Ukraine beträgt über 600 km.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“