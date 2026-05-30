In der Region Nischni Nowgorod der Russischen Föderation soll ein Ministerium zum Schutz vor ukrainischen Drohnen eingerichtet werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Nischni Nowgorod der Russischen Föderation soll ein Ministerium zum Schutz von Objekten vor Angriffen ukrainischer Drohnen eingerichtet werden.

In der Region Nischni Nowgorod der Russischen Föderation wird ein „Ministerium für den Schutz von Objekten“ eingerichtet, dessen Hauptaufgabe der Schutz vor ukrainischen Drohnen sein wird.

Quelle: : Regierung des Gebiets Nischni Nowgorod der Russischen Föderation

Details: : Die Regionalregierung teilte am 30. Mai mit, dass der Gouverneur des Gebiets Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, einen Erlass unterzeichnet habe, der Änderungen an der Struktur der Regionalregierung vorsieht.

„Die wichtigste Änderung wird die Schaffung einer neuen Exekutivbehörde sein – des Ministeriums für den Schutz von Objekten im Gebiet Nischni Nowgorod. Dieses sowie das Ministerium für Energie und Wohnungs- und Kommunalwirtschaft der Region werden vom stellvertretenden Regierungschef Wladimir Tuschilin geleitet …“, heißt es in der Mitteilung.

Der Erlass sieht zudem vor, dass zwei Beamte in die Zuständigkeit eines der Stellvertreter des Gouverneurs übergehen; zu den Befugnissen eines dieser Beamten gehört die „Leitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der speziellen Militäroperation“ (dem Krieg gegen die Ukraine – Anm. d. Red.).

Zur Information: : Die Entfernung von Nischni Nowgorod zur Grenze mit der Ukraine beträgt über 600 km.