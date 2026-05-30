Die Russen haben kritische Infrastruktur in der Region Tschernihiw beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Laufe des letzten Tages griffen russische Drohnen drei Bezirke der Region Tschernihiw an: Dabei wurden eine kritische Infrastruktureinrichtung, Wohnhäuser und landwirtschaftliche Maschinen beschädigt.

Dies berichten der Staatliche Dienst für Notfälle sowie der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus.

Im Laufe des vergangenen Tages griffen russische Drohnen die Region Tschernihiw an: Infolge der Angriffe kam es zu Bränden in den Bezirken Koriukivka, Tschernihiw und Nowhorod-Siwerskyj

In Snovsk brannte eine kritische Infrastruktureinrichtung, in Horodnya kam es zu einem Brand auf offenem Gelände, und in Semenivka geriet das Dach eines Wohnhauses in Brand.

Einheiten des Staatlichen Notdienstes (DSNS) löschten alle Brände und beseitigten die Folgen der Angriffe. Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Verletzten.

„In dieser Nacht hat der Feind Semenivka mit Drohnen angegriffen. Es wurden Wohnhäuser und ein PKW beschädigt. Bereits gestern Nachmittag wurden durch den Einschlag einer FPV-Drohne Fenster in Häusern beschädigt“, berichtete Chaus.

Im Dorf Nowhorod der Gemeinde Siwerska wurde durch den Einschlag einer „Gerbera“ landwirtschaftliche Technik beschädigt.

In zwei Gemeinden der Bezirke Koryukivka und Tschernihiw gab es Treffer von „Geranien“ Drohnen auf Objekte der kritischen Infrastruktur – insbesondere auf Energie und Verkehrseinrichtungen.

Insgesamt habe der Feind die Region Tschernihiw innerhalb von 24 Stunden 21 Mal angegriffen, merkte er an.