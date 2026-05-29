Das Durchschnittsgehalt hat die 30.000-Hrywnja-Marke überschritten: Wo wird am besten bezahlt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Regionen und Branchen sind bei den Gehältern führend? Das Durchschnittsgehalt in der Ukraine steigt weiter an und hat bereits 30.000 Hrywnja überschritten. Gleichzeitig bleibt die Kluft zwischen den einzelnen Regionen und Tätigkeitsbereichen erheblich.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten des Staatlichen Statistikamtes der Ukraine.