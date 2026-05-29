Der Generalstab meldete seit Beginn des Tages 228 Kampfhandlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 29. Mai kam es an der Front zu 228 Gefechten.

Quelle: : Bericht des Generalstabs vom 29. Mai, Stand 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Der Gegner führte 63 Luftangriffe durch und warf 190 Lenkbomben ab. Darüber hinaus setzte er 5508 Kamikaze-Drohnen ein und beschoss 1922 Mal Ortschaften und Stellungen unserer Truppen.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk kam es zu 47 Beschüssen von Ortschaften und Stellungen der ukrainischen Truppen.

Im südlichen Slobodschan-Gebiet gab es 4 Angriffe, im Kupjansk-Gebiet fanden 4 Angriffe statt, im Lyman-Gebiet 7, im Slowjansk-Gebiet 1, im Kramatorsk-Gebiet 2, im Kostjantynivka-Gebiet 11, im Pokrowsk-Gebiet 44, im Olexanderivka-Gebiet 2, im Huliaipole-Gebiet 27 und im Orikhiv-Gebiet 7.

Vorgeschichte:

Das Analyseprojekt DeepState berichtete, dass die Verteidigungskräfte das Gebiet in der Nähe von Novoselivka im Olexanderivsk-Abschnitt befreit hätten. Quellen von Ukrajinska Prawda bestätigen, dass die Verteidiger Anfang Mai einen neuen Vorstoß in dieser Richtung unternommen hätten.