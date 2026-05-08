Waffenstillstand: Nun ist bekannt, womit die Russische Föderation die Ukraine angegriffen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Russland griff die Ukraine in der Nacht zum 8. Mai mit 67 Angriffsdrohnen an, trotz des von ihm selbst verkündeten „Waffenstillstands“. Den Luftabwehrkräften gelang es, die meisten feindlichen Drohnen abzuschießen. Dies berichten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram.

Die Russen griffen mit 67 Angriffsdrohnen der Typen Schahed (darunter auch Raketendrohnen), Gerber, Italmas und Täuschdrohnen vom Typ Parodia aus folgenden Richtungen an: Kursk, Orel, Brjansk, Primorsko-Achtaisk, Millerovo – Russische Föderation, Gwardejskoe – Temporär besetzte Autonome Republik Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnenstreitkräfte sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Stand 08:00 Uhr wurden von der Luftabwehr 56 feindliche Drohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas sowie Drohnen anderer Typen im Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. neutralisiert.

An acht Orten wurden Treffer von elf Angriffsdrohnen registriert, sowie an sieben Orten der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Trümmer).