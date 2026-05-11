FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

In Dnipro ist ein Mann während der militärärztlichen Untersuchung verstorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Der Mann wurde von Vertretern des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie der Polizei während der Überprüfung seiner Wehrdienstunterlagen festgenommen.

In Dnipro ist ein wehrpflichtiger Mann verstorben. Ihm wurde während der Untersuchung durch die Wehrdienstkommission unwohl. Dies teilte die Pressestelle des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung der Region Dnipropetrowsk am Montag, dem 11. Mai, mit.

Nach Angaben des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung ereignete sich der Vorfall am 5. Mai. Während der Überprüfung der Wehrdienstunterlagen hielt eine Kontrollgruppe, bestehend aus Soldaten des regionalen Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie einem Vertreter der Nationalpolizei, den Wehrpflichtigen an.

Das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung gibt an, dass der Mann gegen die Wehrpflichtbestimmungen verstoßen habe und zum Wehrdienst einberufbar gewesen sei.

„Während der Untersuchung durch die Wehrärztliche Kommission wurde dem wehrpflichtigen Bürger unwohl, woraufhin ein Rettungswagen gerufen wurde. Die herbeigeeilten Sanitäter leisteten 45 Minuten lang Erste Hilfe, bevor sie den Tod des Bürgers feststellten“, teilten die Militärbehörden mit.

Es wurde eine dienstliche Untersuchung eingeleitet und ein Strafverfahren eröffnet. Die Ergebnisse werden nach Abschluss bekannt gegeben. „Die Leitung und das Personal des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Dnipropetrowsk leisten den Strafverfolgungsbehörden umfassende Unterstützung und kooperieren bei den Ermittlungen“, erklärte das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung. Zur Erinnerung: In der Region Riwne prüfen die Strafverfolgungsbehörden die Beteiligung von Soldaten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung an der Misshandlung eines Minderjährigen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada teilte mit, dass ein Einwohner von Dnipro mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, die vermutlich durch Handlungen von Angehörigen des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung verursacht wurde.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 320

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ähnlichen Artikel

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)11 °C  Ushhorod13 °C  
Lwiw (Lemberg)11 °C  Iwano-Frankiwsk13 °C  
Rachiw9 °C  Jassinja10 °C  
Ternopil13 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)15 °C  
Luzk14 °C  Riwne14 °C  
Chmelnyzkyj12 °C  Winnyzja12 °C  
Schytomyr10 °C  Tschernihiw (Tschernigow)8 °C  
Tscherkassy12 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)11 °C  
Poltawa10 °C  Sumy12 °C  
Odessa14 °C  Mykolajiw (Nikolajew)12 °C  
Cherson12 °C  Charkiw (Charkow)13 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)11 °C  Saporischschja (Saporoschje)11 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)11 °C  Donezk12 °C  
Luhansk (Lugansk)12 °C  Simferopol10 °C  
Sewastopol13 °C  Jalta14 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“

Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden

„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“

Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach

„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“

Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach

„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“

ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach

„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“

Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?

„Wenn die Ukrainer/innen schon einen Flüchtlingsstatus haben, ist ein weiterer Status als Flüchtling in Europa nicht mehr möglich. Es zählt das Erstaufnahmeland. In Deutschland wird sie dann nicht mehr...“

Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden

„Was soll der Quatsch wieder? Der Krieg noch voll im Gange, aber schon wird wieder an solchem Zeug raumgemacht. Haben die keine anderen Probleme?“

Obm100 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Mittlerweile sind wieder Blockposten bei Korczowa bzw. Krakovez. Am letzten Dienstag jedenfalls wurde ich angehalten im Wald kurz vor der Grenzkontrolle. Wahrscheinlich brauchen sie wieder Männer an deren...“