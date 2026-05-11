In Dnipro ist ein Mann während der militärärztlichen Untersuchung verstorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Mann wurde von Vertretern des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie der Polizei während der Überprüfung seiner Wehrdienstunterlagen festgenommen.

In Dnipro ist ein wehrpflichtiger Mann verstorben. Ihm wurde während der Untersuchung durch die Wehrdienstkommission unwohl. Dies teilte die Pressestelle des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung der Region Dnipropetrowsk am Montag, dem 11. Mai, mit.

Nach Angaben des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung ereignete sich der Vorfall am 5. Mai. Während der Überprüfung der Wehrdienstunterlagen hielt eine Kontrollgruppe, bestehend aus Soldaten des regionalen Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung sowie einem Vertreter der Nationalpolizei, den Wehrpflichtigen an.

Das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung gibt an, dass der Mann gegen die Wehrpflichtbestimmungen verstoßen habe und zum Wehrdienst einberufbar gewesen sei.

„Während der Untersuchung durch die Wehrärztliche Kommission wurde dem wehrpflichtigen Bürger unwohl, woraufhin ein Rettungswagen gerufen wurde. Die herbeigeeilten Sanitäter leisteten 45 Minuten lang Erste Hilfe, bevor sie den Tod des Bürgers feststellten“, teilten die Militärbehörden mit.

Es wurde eine dienstliche Untersuchung eingeleitet und ein Strafverfahren eröffnet. Die Ergebnisse werden nach Abschluss bekannt gegeben. „Die Leitung und das Personal des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Dnipropetrowsk leisten den Strafverfolgungsbehörden umfassende Unterstützung und kooperieren bei den Ermittlungen“, erklärte das Territoriale Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung. Zur Erinnerung: In der Region Riwne prüfen die Strafverfolgungsbehörden die Beteiligung von Soldaten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung an der Misshandlung eines Minderjährigen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Menschenrechtsbeauftragte der Werchowna Rada teilte mit, dass ein Einwohner von Dnipro mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, die vermutlich durch Handlungen von Angehörigen des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung verursacht wurde.