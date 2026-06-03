Der Feind hat Kramatorsk angegriffen: drei getötete und vier verletzte Zivilisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Drei Menschen kamen ums Leben, vier wurden bei einem feindlichen Angriff auf Kramatorsk in der Oblast Donezk verletzt.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Oblast Donezk

Details: Am 3. Juni um 16:13 Uhr griffen russische Truppen Kramatorsk an. Die Geschosse schlugen in der Nähe von Mehrfamilienhäusern ein. Nach dem Stand von 18:30 Uhr sind drei getötete Zivilisten bekannt, vier weitere erlitten Verletzungen.