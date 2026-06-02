Kündigung des Arbeitsverhältnisses in den vorübergehend besetzten Gebieten – „Díâ“ sucht Tester für einen neuen Dienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Dija“ bereitet einen neuen Dienst für diejenigen vor, die den Kontakt zu ihrem Arbeitgeber verloren haben und ihr Arbeitsverhältnis nicht beenden können – die Plattform sucht Tester.

Dies teilt die Plattform „Dija“ mit.

„Wenn Sie aufgrund der Besetzung oder der Kampfhandlungen den Kontakt zu Ihrem Arbeitgeber verloren haben und das Arbeitsverhältnis nicht beenden können – melden Sie sich für den Beta-Test des neuen Dienstes bei „Dija“ an“, heißt es in der Mitteilung.

„Machen Sie mit, um online und ohne unnötige Besuche aus Ihrem Arbeitsverhältnis auszuscheiden und nach der offiziellen Beendigung des Arbeitsverhältnisses Zugang zu den Dienstleistungen der Arbeitsagentur zu erhalten: Arbeitslosengeld, Umschulung und Arbeitssuche“, fordert der Dienst auf.

Zur Teilnahme an der Testphase sind volljährige Bürger der Ukraine berechtigt, die offiziell bei Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen in den vorübergehend besetzten Gebieten beschäftigt sind.

Für die Teilnahme benötigen Sie eine Steuernummer, eine ID-Karte oder einen biometrischen Reisepass in „Dii“, dürfen keinen Arbeitslosenstatus haben und keinen Antrag auf dessen Erlangung stellen

Interessierte müssen das Formular ausfüllen und auf die Bestätigung ihrer Teilnahme am Beta-Test warten.