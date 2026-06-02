Kündigung des Arbeitsverhältnisses in den vorübergehend besetzten Gebieten – „Díâ“ sucht Tester für einen neuen Dienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
„Dija“ bereitet einen neuen Dienst für diejenigen vor, die den Kontakt zu ihrem Arbeitgeber verloren haben und ihr Arbeitsverhältnis nicht beenden können – die Plattform sucht Tester.
Dies teilt die Plattform „Dija“ mit.
„Wenn Sie aufgrund der Besetzung oder der Kampfhandlungen den Kontakt zu Ihrem Arbeitgeber verloren haben und das Arbeitsverhältnis nicht beenden können – melden Sie sich für den Beta-Test des neuen Dienstes bei „Dija“ an“, heißt es in der Mitteilung.
„Machen Sie mit, um online und ohne unnötige Besuche aus Ihrem Arbeitsverhältnis auszuscheiden und nach der offiziellen Beendigung des Arbeitsverhältnisses Zugang zu den Dienstleistungen der Arbeitsagentur zu erhalten: Arbeitslosengeld, Umschulung und Arbeitssuche“, fordert der Dienst auf.
Zur Teilnahme an der Testphase sind volljährige Bürger der Ukraine berechtigt, die offiziell bei Unternehmen, Einrichtungen oder Organisationen in den vorübergehend besetzten Gebieten beschäftigt sind.
Für die Teilnahme benötigen Sie eine Steuernummer, eine ID-Karte oder einen biometrischen Reisepass in „Dii“, dürfen keinen Arbeitslosenstatus haben und keinen Antrag auf dessen Erlangung stellen
Interessierte müssen das Formular ausfüllen und auf die Bestätigung ihrer Teilnahme am Beta-Test warten.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“