Nachrichten für den 21. Februar: Die Ukraine wird eine App für das Militär entwickeln, die Konfiszierung von russischen Vermögenswerten widerspricht nicht dem Völkerrecht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben heute alle gesprochen?

Über russische Vermögenswerte.

Eine Gruppe von Rechtsexperten hat erklärt, dass die Konfiszierung eingefrorener Vermögenswerte der russischen Zentralbank angesichts des Ausmaßes der russischen Invasion in der Ukraine nicht gegen das Völkerrecht verstößt.

Zur Digitalisierung.

Die Ukraine wird eine mobile Anwendung Army+ einrichten, auf der Dokumente und Dienstleistungen für das Militär verfügbar sein werden.

Über Reformen

. Der Steuerausschuss der Werchowna Rada hat den Gesetzesentwurf Nr. 10439 der Regierung zur Reform des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BES) unterstützt, trotz der Position von Wirtschaftsverbänden, NGOs und Expertenzentren.

Über das BES .

Die Botschafter der G7-Staaten haben einen Brief an den Präsidenten der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, geschickt, in dem sie darauf bestehen, dass die Reform des Büros für wirtschaftliche Sicherheit einen Neustart seiner Führung durch einen transparenten Wettbewerb und eine Integritätsprüfung der anderen Mitarbeiter der Behörde beinhalten sollte.

Zu den Verlusten durch den Krieg.

Die Verluste und Schäden, die der ukrainische Agrarsektor durch den großen Krieg erlitten hat, übersteigen 80 Milliarden Dollar.

