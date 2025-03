"Made in Ukraine": Wie viele Büros sollen eröffnet werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im vergangenen Jahr wurden 81 „Made in Ukraine“-Büros in der Ukraine eröffnet, und 19 weitere sollen bis Ende 2025 eröffnet werden, sagte Yulia Zhovtyak, Direktorin der staatlichen Arbeitsverwaltung der Ukraine, berichtet Ukrinform: „Wir haben das erste Zentrum am 27. März 2024 in Sumy eröffnet. Und heute sind bereits 81 Zentren in Betrieb. In den nächsten sechs Monaten planen wir die Eröffnung von 19 weiteren Büros, so dass wir insgesamt 100 Made in Ukraine-Büros haben werden“, sagte Zhovtyak. Ihr zufolge haben die Zentren während des ersten Jahres ihres Bestehens etwa 50.000 Beratungen durchgeführt, von denen die überwiegende Mehrheit – etwa 55% – sich mit der Gründung eines Unternehmens im Rahmen des Programms „Own Business“ befasste.

Die Büros in den Oblasten Dnipropetrowska, Chmelnytska, Poltawa, Schytomyrska und Mykolajiwska sind bei der Unterstützung am aktivsten. Zur Erinnerung: in Kropyvnytskyj wurde ein regionales Büro von Made in Ukraine eröffnet, um Kleinst- und Kleinunternehmen in der Region zu unterstützen.