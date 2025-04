Nach Angaben von DeepState haben russische Truppen Kalynove in der Region Donezk eingenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24. April wurden mehr als 150 russische Angriffe auf Stellungen der Verteidigungskräfte und über 4.500 Granateneinschläge an der Frontlinie verzeichnet.

Die russischen Angreifer haben das Dorf Kalinowo in der Region Donezk erobert. Dies berichteten DeepState-Analysten am Donnerstag, den 24. April.

Außerdem konnte die russische Armee, wie in der Zusammenfassung des Analyseprojekts vermerkt, in der Nähe von Beresowka und Tarasowka vorrücken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte seinerseits in seinem Telegram-Kanal nach dem Bericht des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj, dass die russischen Truppen versucht haben, unter dem Deckmantel des massiven Angriffs, den sie in der vergangenen Nacht durchgeführt haben, Angriffsaktionen zu entwickeln, aber eine ordentliche Antwort erhalten haben. Am schwierigsten war die Situation in der Richtung Pokrowski.

„Als das Maximum unserer Kräfte auf die Verteidigung gegen Raketen und Drohnen konzentriert war, haben die Russen ihre Bodenangriffe erheblich verstärkt“, so Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass in den vergangenen 24 Stunden, am 24. April, mehr als 150 russische Angriffe auf die Stellungen der Verteidigungskräfte und mehr als 4.500 Beschüsse, auch mit schweren Waffen, an der Front verzeichnet wurden.

Am Vortag berichtete DeepState, dass die russischen Besatzungstruppen bei Tarasovka und Nelipovka im Bezirk Kramatorsk sowie in Torezk in der Region Donezk vorgerückt sind.

