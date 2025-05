Die Ukraine eröffnet nationale Zentren der Einheit in vier EU-Ländern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Aufgabe der Zentren für die nationale Einheit wird es sein, mit den Ukrainern im Ausland in Kontakt zu bleiben.

Nationale Zentren für die Einheit werden in Deutschland, Spanien, Polen und der Tschechischen Republik eröffnet, und es laufen Verhandlungen über die Eröffnung eines Zentrums in Großbritannien. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Ministerpräsident Petr Fiala am Montag, den 5. Mai in Prag bekannt.

„Drehkreuze der nationalen Einheit werden in vielen Ländern eröffnet, in denen viele ukrainische Bürger leben. Wir eröffnen (Zentren der nationalen Einheit, Anm. d. Red.) in Deutschland, in Spanien, in Polen, in der Tschechischen Republik, wir diskutieren dieses Thema mit dem Vereinigten Königreich und so weiter. Das ist eine ständige Arbeit“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj wird es die Aufgabe solcher Zentren sein, mit den Ukrainern im Ausland in Kontakt zu bleiben.

„Es ist wichtig zu betonen, dass wir sehr daran glauben, dass die Ukrainer nach dem Ende der heißen Phase des Krieges die Möglichkeit haben werden, in die Ukraine zurückzukehren", versicherte der Präsident. Wir möchten daran erinnern, dass das Ministerium für nationale Einheit der Ukraine und das Innenministerium der Tschechischen Republik zuvor eine Erklärung über das Zentrum der Einheit der Ukraine in der Tschechischen Republik unterzeichnet haben.