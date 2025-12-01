Zum ersten Mal wurden in der Ukraine Sanktionen gegen Schiffe verhängt: wie der Zoll sie identifiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Staatliche Zolldienst hat eine spezielle Software namens „Schiffssanktionen“ entwickelt und implementiert, die es den Zollbehörden ermöglicht, sanktionierte Objekte schnell zu identifizieren und die Kontrolle über ihre Einreise ins Land zu gewährleisten.

Dies berichtet der Pressedienst des Zolls.

Es wird darauf hingewiesen, dass früher besondere restriktive Maßnahmen ausschließlich auf natürliche und juristische Personen angewendet wurden.

„Mit dem heutigen Tag sind bereits 56 Schiffe in die Sanktionsliste aufgenommen worden. Wenn ein solches Schiff in einen Hafen einläuft, registriert der Zoll seinen Status und verweigert die Zollabfertigung, was es unmöglich macht, es zu entladen oder zu beladen“, so der staatliche Zolldienst.

Um es kurz zu machen:

Am 25. November unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Dekret, mit dem die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates umgesetzt wurde, Sanktionen gegen 56 Schiffe zu verhängen, die illegal in ukrainische Häfen einliefen, die 2022-2025 vorübergehend von Russland besetzt waren, und ukrainische Lebensmittelprodukte exportierten.