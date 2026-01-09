Ein U-Bahn-Zug wird zwischen Livoberezhna und Arsenalna verkehren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ein U-Bahn-Zug wird zwischen den U-Bahn-Stationen Livoberezhna und Arsenalna verkehren, um Fahrgäste vom linken zum rechten Ufer zu transportieren, nachdem der Beschuss den U-Bahn-Verkehr auf der roten Linie am linken Ufer eingestellt hat.

Dies teilte der Pressedienst der Kiewer Stadtverwaltung mit.

Der ungefähre Intervall wird etwa 20-25 Minuten betragen, und der Zug wird nicht an den Stationen Hydropark und Dnipro halten.

Die KCSA rät dringend, die U-Bahn nur bei Bedarf zu benutzen.

Zur Wiederholung:

Am Morgen des 9. Januar meldete der Pressedienst der Kiewer Stadtverwaltung, dass aufgrund der schwierigen Situation im Energiesektor die rote Linie der Metro auf dem linken Ufer eingestellt wurde. Die Züge fahren von der Station Akademmistechko zur Station Arsenalna im Abstand von 3:30-3:45 Minuten.