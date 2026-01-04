In Kiew wurde der Alarm ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des Sonntags, den 4. Januar, wurde in Kiew und einigen Regionen wegen der Gefahr russischer Angriffe Luftangriffsalarm ausgelöst.

*:* Staatliche Verwaltung der Stadt Kiew, Luftwaffe

*:* Nach Angaben des Militärs flog eine Drohne in der Region, die auf Velyka Dymerka oder Browary zusteuerte.

Die Behörden forderten die Bevölkerung auf, so schnell wie möglich zivile Schutzräume aufzusuchen.

Neben der Hauptstadt wurde auch in Teilen der Regionen Kiew und Tschernihiw Alarm ausgelöst.

Aktualisiert: Nach 11 Minuten wurde der Alarm in Kiew und in der Region aufgehoben.