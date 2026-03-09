Einem Abgeordneten des Gemeinderats, der 4,4 Millionen Hrywnja unterschlagen hatte, wurden gemeinnützige Arbeiten auferlegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Gericht verurteilte einen Abgeordneten des Gemeinderats in der Region Kirowohrad, der Informationen über Grundstücke und Immobilien im Wert von fast 4,4 Millionen Hrywnja verschwiegen hatte, zu 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Dies berichtet die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung.

„Das Gericht hat den Abgeordneten des Gemeinderats von Nadlatsk im Bezirk Golovanivsk im Gebiet Kirowohrad wegen Angabe unrichtiger Informationen für schuldig befunden“, teilt die Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung mit.

Grundlage für die Entscheidung waren die Ergebnisse einer vorgerichtlichen Untersuchung, die aufgrund einer vom Nationalen Amt durchgeführten Kontrolle der Vollständigkeit der Angaben in der Erklärung eingeleitet worden war.

Bei der Kontrolle stellten die Beauftragten der Nationalen Agentur zur Korruptionsbekämpfung fest, dass der Abgeordnete in seiner Erklärung für das Jahr 2024 unrichtige Angaben gemacht und Informationen über eine Reihe von Grundstücken und Immobilien verschwiegen hatte, die sich um fast 4,4 Millionen Hrywnja von den tatsächlichen Angaben unterschieden.

„Das Gericht verurteilte den Abgeordneten zu 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit und entzog ihm für ein Jahr das Recht, Ämter zu bekleiden oder Tätigkeiten auszuüben, die mit der Wahrnehmung von Funktionen der lokalen Selbstverwaltung verbunden sind“, heißt es in der Mitteilung.