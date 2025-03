In der Region Kirowohrad warf ein Mann Streikballgranaten aus dem Fenster

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann verhielt sich aggressiv, verbarrikadierte sich in der Wohnung und beging Selbstmord.

In Alexandria im Gebiet Kirowohrad hat ein Mann Granaten für Strikeball explodieren lassen und aus dem Fenster geworfen, dann beging er Selbstmord. Dies berichtete der Pressedienst der Regionalpolizei am Mittwoch, den 12. März.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Polizei am 11. März gegen 11:20 Uhr eine Meldung erhielt, dass in der Wohnung eines mehrstöckigen Gebäudes laute Geräusche zu hören waren. In der Wohnung befand sich der Eigentümer der Wohnung mit seiner Frau und seinen Kindern.

Der Mann arrangierte eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf er Streikballgranaten zündete und aus dem Fenster warf. Daraufhin gelang es der Frau und ihren Kindern, das Haus zu verlassen. Ihren Erklärungen zufolge verhielt sich der Mann aggressiv und verbarrikadierte sich in der Wohnung.

Die Ordnungskräfte öffneten gewaltsam die Tür und sahen einen traumatisierten Mann, wahrscheinlich nach einem Selbstmordversuch. Er wurde in eine medizinische Einrichtung gebracht. Anschließend starb der Mann an seinen Verletzungen.

Bei der Durchsuchung des Hauses fand die Polizei Pyrotechnik und einen Gegenstand, der wie eine scharfe Granate aussah. Die beschlagnahmten Gegenstände wurden zur Untersuchung verschickt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 11. März in Iwano-Frankiwsk infolge von Explosionen ein Minderjähriger getötet wurde. Ein weiterer Minderjähriger hat zwei Gliedmaßen verloren.