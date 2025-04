Die Ukraine hat einen festgenommenen russischen Tanker verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Tanker Nika Spirit, der vorläufig auf 2,4 Mio. Hrywnja geschätzt wurde, wurde für 6,4 Mio. Hrywnja verkauft.

Die Nationale Agentur für die Verwertung und Verwaltung von Vermögenswerten hat das beschlagnahmte Schiff Nika Spirit, das unter der Verwaltung der Agentur stand, bei der elektronischen Auktion Prozorro.Sales verkauft. Dies teilte der Pressedienst der ARMA am Montag, den 21. April mit.

„Obwohl das Schiff laut dem Bericht eines unabhängigen Gutachters zu 80% abgenutzt war und seine Restaurierung Investitionen von mindestens 20 Millionen Hrywnja erfordert, konnte ARMA das Schiff für einen fast dreimal höheren Preis als den geschätzten Wert veräußern“, heißt es in dem Bericht.

Nach den Ergebnissen der Ausschreibung wurde der Tanker für 6,4 Millionen Hrywnja verkauft, nachdem er zuvor auf 2,4 Millionen Hrywnja geschätzt worden war. Vier Bieter konkurrierten um das Recht, das Schiff zu erwerben. Der Tanker Nika Spirit (früher bekannt als Neyma) wurde am 24. Juli 2019 im Hafen von Ismajil festgehalten. Nach Angaben des internationalen Informationssystems Equasis wurde das Schiff im November 2018 für die Blockade der Straße von Kertsch eingesetzt. Wir erinnern daran, dass ARMA im November 2024 vom Dneprowski-Gericht in Kiew die Erlaubnis erhalten hat, den russischen Tanker Nika Spirit zu verwerten, anstatt ihn der Verwaltung zu übergeben.