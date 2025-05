Die russische Armee griff das Lokomotivreparaturwerk von Ukrsalisnyzja in Saporischschja an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai wurde das Lokomotivenreparaturwerk von Ukrsalisnyzja in Saporischschja massiv angegriffen.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Ukrsalisnyzja betonte, dass es sich um ein rein ziviles Unternehmen handelt, das sich auf die Reparatur von elektrischen Passagierlokomotiven spezialisiert hat.

Es wird darauf hingewiesen, dass der SES das Feuer erst am Morgen gelöscht hat und dass die Bombenentschärfer jetzt im Einsatz sind. Die diensthabenden Mitarbeiter des Unternehmens befanden sich in einem Schutzraum, so dass es keine Verletzten oder Todesopfer infolge des Angriffs gab.

„Nach dem Angriff auf das Eisenbahnwerk DVRZ in Kiew ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie der Feind ausschließlich zivile Eisenbahnunternehmen ins Visier nimmt, um die Bewegung unseres Landes zu behindern“, sagte Ukrsalisnyzja

Um es kurz zu machen:

Russische Truppen beschossen die Eisenbahninfrastruktur in der Region Odessa, töteten einen Bahnarbeiter und beschädigten Gleise und Waggons.