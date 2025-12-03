Nachrichten vom 2. Dezember: Putin droht mit verstärkten Angriffen auf ukrainische Häfen und Schiffe, russischer Angriff auf Gasanlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über die russischen Angriffe. In der Nacht zum 2. Dezember haben russische Angreifer eine Energieanlage in der Region Odessa angegriffen.

Am Abend des 1. Dezember und am Morgen des 2. Dezember griffen russische Drohnen zivile Gasinfrastruktureinrichtungen an, die die Gasproduktion und -lagerung für die Ukrainer sicherstellen.

Kremlchef Wladimir Putin erklärte, dass Russland seine Angriffe auf ukrainische Häfen und Schiffe, die diese anlaufen, verstärken werde, während Drohnenangriffe auf russische Tanker im Schwarzen Meer stattfanden.

Über die Verhaftung eines Spitzenbeamten. Die Kiewer Staatsanwaltschaft hat gemeinsam mit dem ukrainischen Sicherheitsdienst den ehemaligen amtierenden ersten Vizepräsidenten des staatlichen Unternehmens Energoatom und ersten stellvertretenden Energieminister Jurij Scheich festgenommen.

Über die Abwanderung von Personal. Nach der Änderung der Grenzübertrittsregeln für Männer im Alter von 18-22 Jahren im August 2025 erlebte der ukrainische Arbeitsmarkt eine starke Abwanderung von jungen Menschen.

Zur Elektrizität. Im November 2025 erhöhte die Ukraine ihre Stromimporte um 15% auf 415 Tausend MWh, im Vergleich zum Oktober, als die Importe ebenfalls anstiegen.

Am 3. Dezember werden in allen Regionen der Ukraine Stromverbrauchsbeschränkungen eingeführt.

Über das Programm 3000 km quer durch die Ukraine. Die Ukraine startet das Programm 3000 km quer durch die Ukraine. Im Dezember wird die Initiative im Testbetrieb auf Zügen in alle Grenzregionen laufen.

Das Ende der Zahlungsunfähigkeit bei einem „gebundenen“ Instrument? Die Ukraine hat den Inhabern von GDP-Optionsscheinen ein letztes Angebot gemacht

Was genau hat die Ukraine den Inhabern von GDP-Optionsscheinen angeboten und warum ist ihre Umstrukturierung so wichtig?