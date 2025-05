Mehr als 61% der ukrainischen Top-Unternehmen sind in Kiew ansässig

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Anteil der in Kiew ansässigen Unternehmen unter den Top 210 in der Ukraine wächst nun schon das dritte Jahr in Folge. Im Jahr 2023 betrug er 59%, im Jahr 2025 – 61,4%.

Dies wird von Opendatabot berichtet.

Die zehn größten Kiewer Unternehmen nach Umsatz werden angeführt von D.Trading mit einem Jahresumsatz von über 215 Milliarden Hrywnja. Es folgen Energoatom (207 Milliarden Hrywnja), Naftohas of Ukraine (157 Milliarden Hrywnja) und Gas Supply Company Naftohas Trading (124 Milliarden Hrywnja).

Die Liste umfasst auch Privatbank (110,5 Milliarden Hrywnja), Ukrnafta (105 Milliarden Hrywnja), Ukrsalisnyzja (103 Milliarden Hrywnja), Ukrenerho (101 Milliarden Hrywnja), Ukrgazvydobuvannya (100,6 Milliarden Hrywnja) und Silpo-Food (93 Milliarden Hrywnja).

Es ist festzustellen, dass sich die Zusammensetzung der Spitze seit 2024 nicht verändert hat, aber es gibt Veränderungen im Vergleich zu 2023: Damals gehörte Kernel-Trade zu den Top Ten, und Ukrsalisnyzja war noch nicht unter den Spitzenreitern, sondern rangiert jetzt auf Platz sieben.

Die meisten der führenden Kiewer Unternehmen sind in den Bereichen Telekommunikation, Banken und Glücksspiel tätig – 10 Unternehmen in jeder Branche. Weitere 9 Kiewer Unternehmen sind in den Bereichen Fernsehen, Radio und Buchverlag tätig.

Zum ersten Mal ist die Branche „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ (9 Unternehmen) in die Top Five aufgestiegen und hat damit die Branche „Verkehr und Post“ abgelöst, die 2023 noch zu den Spitzenreitern gehörte.

Um es kurz zu machen:

Laut den Jahresabschlüssen der staatlichen Unternehmen für 2024 waren 41% der staatlichen Unternehmen unrentabel.