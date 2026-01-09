Katar reagiert auf die Beschädigung der Botschaft in Kiew bei einem nächtlichen Angriff, ohne Russland zu erwähnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das katarische Außenministerium hat sein Bedauern über den Angriff auf die Botschaft in Kiew zum Ausdruck gebracht. Es gab keine Todesopfer, das Gebäude wurde beschädigt.

Das katarische Außenministerium hat auf die Beschädigung des Botschaftsgebäudes in Kiew durch eine russische Drohne bei einem massiven Angriff in der Nacht des 9. Januar reagiert.

*:* Sky News

*:* Das Außenministerium bedauerte den Schaden und bestätigte, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Gleichzeitig erwähnte das Ministerium nicht Russland, das einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine gestartet hat.

Was zuvor geschah:

Am Morgen des 9. Januar berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass eine russische Drohne bei einem massiven Angriff auf Kiew in der Nacht das Gebäude der katarischen Botschaft in Kiew beschädigt habe. „Zusätzlich zu unserer üblichen zivilen Infrastruktur und den Energieanlagen hat eine russische Drohne gestern Abend das Gebäude der katarischen Botschaft beschädigt. Ein Staat, der so viel tut, um mit Russland zu vermitteln, damit Kriegsgefangene und Zivilisten, die in russischen Gefängnissen festgehalten werden, freigelassen werden“, sagte er.

Nach Angaben der Luftwaffe haben russische Truppen in der Nacht zum 9. Januar die Ukraine mit 278 Luftangriffen angegriffen – 36 Raketen und 242 Drohnen verschiedener Typen. Bis 09.00 Uhr hatte die Luftabwehr 244 russische Luftziele abgeschossen/besiegt