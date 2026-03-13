Klitschko berichtete über die neuen Verkehrsmittel der Hauptstadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kiew hat im Jahr 2025 acht neue moderne Straßenbahnwagen der Firma „TATRA-YUG“ erworben.

Dies teilte der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, mit.

„Fünf davon sind bereits im Einsatz. Drei weitere sind bereit, den Betrieb aufzunehmen. Auch sie werden auf der Linie Nr. 27 verkehren, die die Stadtteile Darnytskyj, Dniprovskyj und Desnyanskyj der Hauptstadt verbindet“, erklärte Klitschko.

Ihren Angaben zufolge verfügen die Wagen über einen durchgehend niedrigen Boden, sind mit Klimaanlage und Heizung ausgestattet sowie mit einem Videoüberwachungssystem und einem automatisierten Fahrgeldabrechnungssystem.

Außerdem verfügen die Wagen über ein Videoüberwachungssystem zur Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrers.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist eine Rampe vorgesehen.