Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wer profitiert von der Lockerung der Sanktionen gegen den Kreml? Die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Russland wird nicht zur Stabilisierung der Weltmärkte beitragen, aber dem Kreml helfen, den Krieg länger fortzusetzen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Quelle aus diplomatischen Kreisen.