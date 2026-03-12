Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die zuvor in Ungarn beschlagnahmten Geldtransporter der Oschtschadbank wurden an Vertreter der Bank und ukrainische Diplomaten zurückgegeben.

Dies wurde von der Pressestelle des Finanzinstituts bekannt gegeben.

Gleichzeitig werden Bargeld und Bankmetalle, die in diesen Fahrzeugen transportiert wurden – 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und 9 kg Gold – weiterhin von der ungarischen Seite einbehalten.

Die Bank teilte mit, dass zusammen mit den Fahrzeugen auch ein Teil der persönlichen Gegenstände von sieben Mitarbeitern der Geldtransportbrigade zurückgegeben wurde. Nach der Übergabe der Fahrzeuge wurden Schäden an der Ausrüstung festgestellt: Anwälte dokumentierten die Mängel vor Ort, und nach der Rückkehr der Fahrzeuge in die Ukraine plant die Bank, den Schaden zu bewerten.

Die Oschtschadbank besteht auf der Rechtmäßigkeit der Transporte in Übereinstimmung mit allen Normen des Völkerrechts und der Rechtmäßigkeit ihrer Rechte auf die beschlagnahmten Geldmittel und Wertgegenstände.