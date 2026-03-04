Die Ukraine hat im Februar einen neuen Rekord bei den Stromimporten aufgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Den größten Anteil an den Importen hat weiterhin Ungarn mit 49 %. Im Vergleich zum Januar 2026 stiegen die Stromimporte aus Ungarn am stärksten, nämlich um fast 54 %.

Die Ukraine hat im Februar ihre Stromimporte um 41 % auf 1,26 Mio. MWh gegenüber Januar erhöht. Dies teilte das Unternehmen ExPro mit.

„Im Februar 2026 erreichte die Ukraine erneut einen Rekordwert bei den Stromimporten – 1,26 Mio. MWh. Im Vergleich zum Januar stiegen die importierten Mengen um 41 %“, heißt es in der Mitteilung.

Den größten Anteil an den Importen hat Ungarn mit 49 % des Gesamtvolumens. Dabei stiegen die Importe aus Ungarn im Vergleich zum Januar um 54 %. Der Anteil der Slowakei an den Importen betrug 18 %.

Im Februar wurden hingegen keine Stromexporte getätigt.

Zur Erinnerung: Die Ukraine verzeichnete im Januar einen Rekordwert beim täglichen Stromimport von fast 42.000 GWh.

Zuvor wurde bekannt, dass die Ukraine ihre Stromimporte aus Europa nahezu verdoppelt hat.