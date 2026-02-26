Die Ukraine wird erstmals LNG über den Terminal in Klaipėda beziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Naftohas wird in Zusammenarbeit mit der litauischen Ignitis Group bis Ende März die Lieferung von 90 Millionen Kubikmetern sicherstellen.

Die Ukraine wird zum ersten Mal eine Lieferung Flüssigerdgas über den Terminal in Klaipėda, Litauen, erhalten. Dies gab der erste stellvertretende Ministerpräsident und Energieminister Denys Schmyhal am Donnerstag, dem 26. Februar, in Telegram bekannt.

Ihm zufolge wird die Naftohas-Gruppe in Zusammenarbeit mit der litauischen Ignitis Group bis Ende März dieses Jahres die Lieferung von 90 Millionen Kubikmetern sicherstellen.

„Wir diversifizieren die Lieferwege. Wir stärken die Flexibilität und Nachhaltigkeit unseres Systems. Dies ist besonders wichtig vor dem Hintergrund der täglichen russischen Angriffe auf unsere Energieinfrastruktur. Wir danken Litauen und unseren Partnern für die Zusammenarbeit“, schrieb Schmyhal.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine auch an der Entwicklung anderer regionaler Lieferwege arbeite, insbesondere des vertikalen Gaskorridors.

„Gemeinsam mit unseren Partnern bauen wir eine neue Energiesicherheit für Europa auf, in der es keinen Platz für russisches Gas geben wird und die Ukraine einer der Energie-Hubs der Region sein wird“, versicherte der Beamte.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine Anfang Februar die erste LNG-Lieferung seit Jahresbeginn erhalten hat. Fast 100 Millionen Kubikmeter kamen dank der Zusammenarbeit von Naftohas mit dem polnischen Staatskonzern Orlen aus den USA.