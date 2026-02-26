Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die EU wird nicht mehr auf die Frage der Rückgabe der eingefrorenen Vermögenswerte Russlands an die Ukraine zurückkommen, auch nicht trotz des Vetos Ungarns.

Dies erklärte der deutsche Außenminister Johann Wadephul, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DW.

„Diese Frage ist endgültig geklärt“, erklärte Wadefoul auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belgischen Außenminister Maxime Prévot.

Gleichzeitig erinnerte der deutsche Diplomat daran, dass die Europäische Union ein „sehr gutes Reserveinstrument“ für die Ukraine gefunden habe – einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro.

Dabei kritisierte er die Haltung Ungarns, das die Kreditinitiative für die Ukraine blockiert.

