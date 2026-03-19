Der russische Energiekonzern „Gasprom“ gab bekannt, dass 26 Drohnen einen Angriff auf seine Exportinfrastruktur verübt hätten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Gasprom teilte mit, dass Angriffe von 26 ukrainischen Drohnen auf die Kompressorstationen der Pipelines „TurkStream“ und „Blue Stream“ angeblich abgewehrt worden seien.

Der russische Konzern „Gasprom“ gab bekannt, dass 26 ukrainische Drohnen seine Kompressorstationen angegriffen hätten, die die Gasexporte über die „TurkStream“- und „Blue Stream“-Pipelines sicherstellen.

Quelle: : PJSC „Gasprom“ und die russische Propagandaagentur RIA Novosti auf Telegram

Wörtliches Zitat des Gaskonzerns: : „Vom 17. bis 19. März kommt es zu einer Eskalation der Angriffe auf Objekte der kritischen Infrastruktur, die die Gaslieferungen über die Pipelines „TurkStream“ und „Blue Stream“ sicherstellt“. Insbesondere wurden auf die Kompressorstation „Ruska“ 22 Angriffe mit unbemannten Luftfahrzeugen verzeichnet, auf die Kompressorstation „Kozatska“ – 3 UAVs, auf die Kompressorstation „Berehova“ – 1 UAV.“

Details: : Bei „Gasprom“ versichert man, dass alle Angriffe angeblich abgewehrt worden seien und keine Schäden an den Anlagen des Unternehmens vorlägen.

Dabei erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, dass Angriffe auf die Kompressorstationen von „Gasprom“ „die Lage in der Welt noch weiter destabilisieren“ könnten.