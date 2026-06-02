Die Luftabwehr hat im Mai mehr als 5.000 „Schahed“-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die ukrainische Luftabwehr hat im Laufe des Monats insbesondere 5.053 Schahed-Angriffsdrohnen, 1.316 Aufklärungsdrohnen und 50.894 Drohnen anderer Typen zerstört.

Im Mai hat die ukrainische Luftabwehr mehr als 57.000 Luftziele der Russischen Föderation verschiedener Typen zerstört. Dies teilte das Kommando der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte am Dienstag, dem 2. Juni, mit.

Es handelt sich insbesondere um:

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