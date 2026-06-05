Der Generalstab hat die Angaben zu den Verlusten der Russischen Föderation im Krieg aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.550 russische Angreifer getötet und verwundet. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 5. Juni mit.

Die Gesamtverluste der russischen Invasoren beliefen sich vom 24.02.22 bis zum 05.06.26 auf schätzungsweise rund 1.370.890 Personen.

Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn eliminiert: