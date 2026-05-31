Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat einen Beamten des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine und einen Drohnenhersteller im Zusammenhang mit einem Bestechungsfall in Höhe von 1 Million Dollar festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat gegen einen Beamten des Staatlichen Grenzschutzdienstes und den Eigentümer eines privaten Drohnenherstellers, die der Erpressung von 1 Million Dollar verdächtigt werden, Sicherungsmaßnahmen verhängt.

Dies teilt die Pressestelle der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit.

Der Beamte der Verwaltung des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine wurde in Untersuchungshaft genommen, wobei eine Kaution in Höhe von 4 Millionen Hrywnja festgesetzt wurde. Auch für den Unternehmer ordnete das Gericht Untersuchungshaft an und setzte die Kaution auf 44,2 Millionen Hrywnja fest.

Nach Angaben der Ermittler versuchte der Beamte des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, den Zuschlag für die Beschaffung von Drohnen an ein Unternehmen zu sichern, das seinem Komplizen unterstand; die Ausschreibung gewann jedoch ein anderer Bieter, der den Preis von 825 Mio. Hrywnja auf 760 Mio. Hrywnja gesenkt hatte.

Danach, so die Ansicht der Strafverfolgungsbehörden, forderten der Beamte und der Unternehmer vom Gewinner 1 Million US-Dollar für den ungehinderten Abschluss und die Erfüllung des Vertrags, wobei sie planten, die erhaltenen Gelder untereinander sowie unter Beamten des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine aufzuteilen.