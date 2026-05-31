Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat einen Beamten des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine und einen Drohnenhersteller im Zusammenhang mit einem Bestechungsfall in Höhe von 1 Million Dollar festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat gegen einen Beamten des Staatlichen Grenzschutzdienstes und den Eigentümer eines privaten Drohnenherstellers, die der Erpressung von 1 Million Dollar verdächtigt werden, Sicherungsmaßnahmen verhängt.
Dies teilt die Pressestelle der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit.
Der Beamte der Verwaltung des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine wurde in Untersuchungshaft genommen, wobei eine Kaution in Höhe von 4 Millionen Hrywnja festgesetzt wurde. Auch für den Unternehmer ordnete das Gericht Untersuchungshaft an und setzte die Kaution auf 44,2 Millionen Hrywnja fest.
Nach Angaben der Ermittler versuchte der Beamte des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, den Zuschlag für die Beschaffung von Drohnen an ein Unternehmen zu sichern, das seinem Komplizen unterstand; die Ausschreibung gewann jedoch ein anderer Bieter, der den Preis von 825 Mio. Hrywnja auf 760 Mio. Hrywnja gesenkt hatte.
Danach, so die Ansicht der Strafverfolgungsbehörden, forderten der Beamte und der Unternehmer vom Gewinner 1 Million US-Dollar für den ungehinderten Abschluss und die Erfüllung des Vertrags, wobei sie planten, die erhaltenen Gelder untereinander sowie unter Beamten des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine aufzuteilen.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“