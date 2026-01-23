Bei einem nächtlichen Angriff durch russische Drohnen sind in der Region Donezk 4 Zivilisten getötet worden, darunter drei Minderjährige

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem nächtlichen Angriff russischer Drohnen in der Region Donezk wurden 4 Zivilisten getötet und 5 weitere verwundet, darunter 3 Minderjährige.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk in den sozialen Medien

Einzelheiten: Am Vortag, um 22:50 Uhr, beschossen russische Truppen das Dorf Cherkaske der Gemeinde Tscherkassy im Bezirk Kramatorsk. Der Privatsektor geriet in das Visier der feindlichen Geranium-2 Drohnen.

Ein 32-jähriger Mann und sein 5-jähriger Sohn sowie zwei ihrer Nachbarn wurden durch den Treffer auf Wohngebäude getötet.

Darüber hinaus wurden die Mutter des verstorbenen Jungen und drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 16 Jahren verletzt. Eine 34-jährige Frau aus der Gegend wurde ebenfalls verwundet. Die Opfer befanden sich zum Zeitpunkt des Angriffs in ihren Häusern.

Bei den Opfern wurden Sprengstoffverletzungen, Verbrennungen und Schürfwunden diagnostiziert. Ihr Zustand wurde von den Ärzten als schwer und mittelschwer eingestuft.

Zwei Haushalte wurden zerstört.

Unter der Verfahrensaufsicht der regionalen Staatsanwaltschaft von Donezk wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Kriegsverbrechens der russischen Invasoren eingeleitet.