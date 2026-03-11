Ukrenerho hat eine landesweite Stromabschaltung angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Einführung der Einschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf das Energiesystem.

In allen Regionen der Ukraine werden am 12. März von 17:00 bis 23:00 Uhr stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen für industrielle Verbraucher gelten. Dies wurde von Ukrenerho bekannt gegeben.

Der Grund für die Einführung der Beschränkungen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf das Energiesystem.

Ukrenerho wies darauf hin, dass sich die Situation im Energiesystem ändern kann. Die Zeiten und der Umfang der Stromabschaltungen werden auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger veröffentlicht.

Zur Erinnerung: Am Mittwochmorgen wurden in drei Regionen der Ukraine aufgrund von Angriffen russischer Aggressoren neue Stromausfälle registriert.