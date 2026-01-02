Am 2. Januar griff der Feind den Energiesektor in zwei Regionen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. Januar 2026 haben russische Angreifer die Energieinfrastruktur der Regionen Saporischschja und Mykolajiw angegriffen.

Dies meldete der Pressedienst des Energieministeriums.

Am Morgen nach dem Beschuss sind die Verbraucher in der Region Saporischschja, insbesondere in der Stadt Saporischschja, sowie in anderen Frontregionen weiterhin ohne Strom.

Gleichzeitig wird die Reparatur der vom Feind beschädigten Anlagen in den Regionen Odessa und Kiew fortgesetzt. Mehr als 11.000 Kunden in der Oblast Odessa sind nach früheren Angriffen immer noch ohne Strom.

Darüber hinaus sind 27 Siedlungen in der Oblast Iwano-Frankiwsk und 17 Siedlungen in der Oblast Lwiw aufgrund der widrigen Wetterbedingungen ohne Strom.

Zur Erinnerung:

Am 2. Januar werden in allen Regionen der Ukraine Strombegrenzungspläne (für industrielle Verbraucher) in Kraft treten. In den meisten Regionen wird es auch stundenweise Stromausfälle geben.